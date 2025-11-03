Sciopero scuola 4 novembre | a rischio le lezioni in tutta Italia anche nelle Università

La mobilitazione coinvolgerà scuole e università su tutto il territorio, con possibili disagi per studenti e famiglie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero scuola 4 novembre: a rischio le lezioni in tutta Italia, anche nelle Università

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scuola, domani sciopero nazionale: si ferma il personale Vai su Facebook

Scuola, sciopero nazionale 4 novembre 2025: chi partecipa, gli istituti chiusi e le motivazioni della protesta - Sciopero nazionale nel mondo della scuola per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025. Come scrive msn.com

Sciopero scuola martedì 4 novembre, a rischio le lezioni in Italia: i motivi della protesta e chi si ferma - Sciopero della scuola domani, martedì 4 novembre: l'agitazione proclamata dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e dall’Osservatorio ... Come scrive fanpage.it

Sciopero novembre 2025: dalla scuola ai trasporti. Le date e le motivazioni - Possibili disagi su metropolitana, tram e autobus, con garantite le fasce ... Scrive tg.la7.it