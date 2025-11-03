Sciopero sanità lo Snami di Bologna | Medici precettati in modo irregolare Cittadini a rischio

Bologna, 3 novembre 2025 – Medici precettati, ma in modo non regolare. Quindi alcuni servizi sarebbero a rischio. La protesta dei medici e il precetto. Questo secondo lo Snami, il Sindacato nazionale autonomo medici italiani che sottolinea come “in occasione dello sciopero indetto per dopodomani, mercoledì 5 novembre, dei medici di medicina generale ed emergenza territoriale, l'Ausl di Bologna abbia deciso di precettare alcuni operatori per garantire i contingenti minimi per i servizi pubblici essenziali. Ma lo ha fatto in modo tale che comunque nella provincia di Bologna potrebbero fermarsi fino a sette automediche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero sanità, lo Snami di Bologna: “Medici precettati in modo irregolare. Cittadini a rischio”

