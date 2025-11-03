Sciopero generale dei medici SNAMI | possibili disagi garantite le prestazioni essenziali
L’Azienda USL di Modena informa che mercoledì 5 novembre potrebbero verificarsi disagi per i cittadini in seguito allo sciopero generale nazionale proclamato dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI). L’astensione dal lavoro riguarda i medici aderenti alla sigla sindacale e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sciopero nazionale dei medici di medicina generale, presidio presso la Regione Campania a Napoli ? - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero nazionale dei medici di medicina generale, possibili disagi mercoledì 5 novembre - A seguito dello sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 novembre 2025 dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani, si potrebbero creare disagi nei serv ... Come scrive radiosienatv.it
Sciopero generale sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (SNAMI), possibili disagi ai cittadini - L’Azienda USL di Modena informa i cittadini che in occasione dello sciopero nazionale indetto dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), nella giornata di mercoledì 5 novembre potrebber ... Riporta sassuolo2000.it
Sciopero dei medici di base: «Ridotti a ingranaggi» - Mercoledì 5 novembre indetto dal sindacato Snami, un centinaio gli iscritti. Da ecodibergamo.it