Sciopero del 5 novembre | Il 118 non si ferma

L'Azienda USL di Bologna spegne le preoccupazioni e interviene con una nota ufficiale in vista dello sciopero indetto dal sindacato SNAMI per il prossimo 5 novembre 2025: il servizio di emergenza-urgenza 118 sarà garantito senza interruzioni su tutto il territorio.Nonostante l'adesione alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

