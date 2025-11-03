Sciopero Atm venerdì 7 metro bus e tram | orari e fasce di garanzia

Milano, 3 novembre 2025 - Si annuncia un venerdì 7 novembr e di (probabile) passione per pendolari e studenti milanesi con il p rimo sciopero del mese dei dipendenti Atm. Comunicato Atm. “Il sindacato AL Cobas - avvisa Atm - ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio Le motivazioni del sindacato. Milano 14022025 Sciopero Mezzi Atm Metropolitana chiuse 4 Linee su 5 e disagi traffico Ansa Salmoirago “Lo sciopero è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL ceduti in appalto eo subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo ATM e dei servizi di TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese, nonché per la loro gratuità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

