Sciopero Atm venerdì 7 metro bus e tram | orari e fasce di garanzia
Milano, 3 novembre 2025 - Si annuncia un venerdì 7 novembr e di (probabile) passione per pendolari e studenti milanesi con il p rimo sciopero del mese dei dipendenti Atm. Comunicato Atm. “Il sindacato AL Cobas - avvisa Atm - ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio Le motivazioni del sindacato. Milano 14022025 Sciopero Mezzi Atm Metropolitana chiuse 4 Linee su 5 e disagi traffico Ansa Salmoirago “Lo sciopero è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL ceduti in appalto eo subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo ATM e dei servizi di TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese, nonché per la loro gratuità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
ECOAMBIENTE: VENERDI' 17 OTTOBRE 2025 E' INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE IGIENE PUBBLICA AMBIENTALE; I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SARANNO ASSICURATI IN FORMA MINIMA ESSENZIALE SECONDO LE VIGENTI LEGGI E GLI - facebook.com Vai su Facebook
Atm, sciopero di 4 ore il 7 novembre - Scatterà il 7 novembre la prima azione di sciopero di 4 ore di tutto il personale ATM S. Riporta 98zero.com
Sciopero dei mezzi Atm a Milano confermato: metro, tram e bus a rischio. Le ragioni della protesta - Venerdì 7 novembre sarà una di quelle giornate complicate per chi si sposta in città con i mezzi del trasporto pubblico e con l’auto: è previsto, infatti, uno sciopero dei lavoratori Atm a Milano. Lo riporta milanotoday.it
Scioperi mezzi pubblici novembre 2025: stop di 24 ore per ATM il 7, disagi il 28 - Gli scioperi mezzi novembre 2025 potrebbero creare disagi per pendolari e viaggiatori in diverse città italiane, specialmente a Milano il 7 ... Da missionline.it