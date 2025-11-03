Sciopero alla Bartolini di Origgio polizia locale e Digos sul posto

Sciopero in corso, questa mattina 3 novembre, al deposito Bartolini di Origgio, logistica di corrieri espressi in via del Lavoro: per rivendicazioni sindacali, gli autisti dei mezzi hanno incrociato le braccia nel deposito di via del Lavoro, fermandone di fatto l’attività. Al momento, nel corso del presidio, non si registrano momenti di tensione. A vigilare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

