Sciopero 4 novembre 2025 si ferma il personale della scuola | tutte le informazioni
Sciopero nazionale nel mondo della scuola per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025. La mobilitazione coinvolgerà scuole e università su tutto il territorio, con possibili disagi per studenti e famiglie. L’agitazione è stata proclamata dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e dall’ Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, come confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con avviso ufficiale emesso il 28 ottobre 2025. Chi partecipa allo sciopero. L’astensione dal lavoro riguarda un’ampia platea di lavoratori del comparto istruzione. Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, lo sciopero coinvolge tutto il personale docente, i dirigenti scolastici e il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
