Sciocolà, Festival del Cioccolato Artigianale, si conferma vetrina internazionale per l’eccellenza del cacao. La 7a edizione, in programma a Modena da oggi e fino al 2 novembre, celebra il delizioso dolce come linguaggio universale di gusto e arte. Con oltre 130 stand che animeranno il centro – da via Emilia Centro a Piazza Grande – l'evento porterà a Modena tecniche e prodotti da tutto il mondo, grazie anche alla significativa presenza di espositori esteri come Francia, Belgio e Ungheria. Il cuore dell'Area Commerciale sarà un paradiso per gli appassionati, offrendo l'opportunità di esplorare le mille declinazioni del cioccolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciocolà, dai crù alle contaminazioni internazionali

