Sciacca multa da 37 mila euro al Comune per la relazione annuale in ritardo
La Regione siciliana ha comminato una sanzione di quasi 37 mila euro al Comune di Sciacca per la mancata presentazione nei tempi previsti della relazione annuale sull’attività amministrativa. Il documento, che il sindaco Fabio Termine, esponente del Partito democratico, avrebbe dovuto trasmettere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
