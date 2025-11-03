Schlein | stanno smantellando Ssn lo confermano dati Gimbe
Roma, 3 nov. (askanews) – “I dati presentati oggi da Fondazione Gimbe parlano chiaro: la crescita dei fondi alla sanità è solo apparente, in realtà perde in 4 anni l’equivalente dell’intera manovra”. Lo ha dichiarato Elly Schlein, commentando i dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe nel corso dell’audizione alle commissioni Bilancio di Senato e Camera. La Fondazione, si sottolinea nella nota della segretaria Pd, ha documentato come l’apparente aumento delle risorse per il Fondo sanitario nazionale nasconda in realtà un definanziamento strutturale: tra il Fondo effettivo e quello che si sarebbe ottenuto mantenendo stabile il livello di finanziamento al 6,3% del PIL del 2022, si registra un gap cumulato di 17,5 miliardi di euro nel periodo 2023-2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
