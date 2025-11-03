Schifani incontra il rettore dell' Università di Catania Enrico Foti
Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamattina a Palazzo d'Orléans il neo rettore dell'Università degli studi di Catania Enrico Foti, in carica dal 15 settembre scorso. Nel corso dell’incontro, durato oltre mezz'ora, il presidente Schifani ha ribadito "l'importanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
