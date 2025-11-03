Schianto mortale autostrada paralizzata e ambulanze sul posto | ancora tragedie
– Incidente mortale in autostrada nella tarda mattinata di ieri. Un veicolo ha improvvisamente perso il controllo, andando a impattare contro il guardrail e provocando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco attrezzati e personale sanitario, impegnati nelle operazioni di estrazione dei passeggeri dal mezzo coinvolto. . Pochi minuti dopo le ore 12, la centrale operativa ha ricevuto le prime richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Schianto mortale tra auto, muore una donna - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sull’A21 tra mezzi pesanti: tragico bilancio e traffico paralizzato - Incidente mortale tra mezzi pesanti sull’A21: un uomo perde la vita e il traffico resta bloccato. Segnala notizie.it
Schianto mortale alla barriera di Mestre: donna perde la vita contro le strutture del casello (FOTO) - Tragedia poco prima delle 5 del mattino di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, alla barriera autostradale di Mestre, dove un’auto è finita contro le strutture di accesso a una pista di esazione. Secondo triestecafe.it
Schianto sull’A21 tra Broni e Castel San Giovanni, muore 48enne: autostrada chiusa - Grave incidente questa mattina verso le 5 sull’ autostrada A21, nel tratto compreso tra Broni e Castel San Giovanni. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it