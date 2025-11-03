Schiamazzi e alcol al parco | venti minorenni fermati dalla Polizia Locale a Formigine
Nel fine settimana la Polizia Locale di Formigine è intervenuta al parco di Villa Emma, a seguito di una segnalazione telefonica riferita a urla e schiamazzi provenienti da un gruppo numeroso di giovani.All’arrivo della pattuglia, i ragazzi si sono dati alla fuga, lasciando sul posto numerosi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Schiamazzi, alcol e risse": la Polizia chiude un noto locale di Udine. Ecco cosa è successo. -> https://www.nordest24.it/udine-chiusura-locale-10-giorni-sicurezza-pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Musica a tutto volume e alcolici tutta la notte, 120 illeciti nei quartieri della movida romana - È l'esito dei serrati controlli eseguiti durante il fine settimana da parte della ... romatoday.it scrive