Schiamazzi e alcol al parco | venti minorenni fermati dalla Polizia Locale a Formigine

Nel fine settimana la Polizia Locale di Formigine è intervenuta al parco di Villa Emma, a seguito di una segnalazione telefonica riferita a urla e schiamazzi provenienti da un gruppo numeroso di giovani.All’arrivo della pattuglia, i ragazzi si sono dati alla fuga, lasciando sul posto numerosi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it