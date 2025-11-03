Scherzi di A Cechov - TeTi Teatro dei titani

Baritoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A SPAZIOleARTI la stagione di prosa si apre coi sorrisi SABATO 8 NOVEMBRE – h. 21,00TE.TI. Teatro dei TitaniSCHERZI di Anton Cechov con Carella, Altea Chionna, Alessandro Epifani e Francesco Lamacchia regia e adattamento.Francesco Lamacchia “L’ALTRA SCENA”, con la direzione artistica di Vito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Al Teatro del Parco unica data veneta per “Crisi di nervi” di Cechov - 30 il Teatro del Parco inaugura la Stagione ufficiale di prosa, TOP Ten, con lo spettacolo "Crisi di nervi". Scrive italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Scherzi Cechov Teti Teatro