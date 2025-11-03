Scende la pioggia la galleria in tangenziale si trasforma in una piscina nuovamente
Il maltempo di domenica ha lasciato un doppio segno in provincia di Brescia: mentre in montagna la neve è tornata a imbiancare i paesaggi sopra i 1.800 metri, regalando scenari spettacolari, in pianura la pioggia battente ha creato non pochi disagi. Numerose strade si sono trasformate in veri e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
ISOLA DELL'UNIONE...... IMPOSSIBILE ALLENARSI Ogni qualvolta che scende un pochino di pioggia ( questa volta nemmeno troppa ) la situazione diventa quella documentata in queste foto. In buona sostanza i ragazzi e loro allenatori sono impossibilitati a - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento nella Galleria di Capodimonte: coinvolte 5 vetture, un ferito - Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, dove si è verificato un tamponamento a catena all'interno della Galleria di Capodimonte, in direzione Pozzuoli. Come scrive fanpage.it