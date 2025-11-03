Scelta a sorpresa in panchina | Donadoni torna nel campionato italiano

Ultim’ora clamorosa sulla panchina del noto club. Il tecnico Roberto Donadoni torna improvvisamente ad allenare. Sono ore decisive per molti club del campionato italiano, alle prese con importanti scelte per il proprio futuro. Le panchine sono roventi e già in queste settimane abbiamo assistito a diversi esoneri, l’ultimo dei quali ha portato ad una scelta. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Scelta a sorpresa in panchina: Donadoni torna nel campionato italiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

?La scelta a sorpresa di #Sarri su #Basic: dove giocherà nella #Lazio - X Vai su X

Parma: Donadoni verso la panchina della Lazio? - Da Formello i segnali sono positivi, Donadoni è un candidato eccellente e confermetrebbe la volontà del club di costruire una buona squadra altermine di una stagione maledetta costata l’esclusione ... Riporta calciomercato.com

Parma, Leonardi:| 'Donadoni prima scelta' - Pietro Leonardi, amministratore delegato del Parma, parla della scelta di Roberto Donadoni come nuovo tecnico dei ducali. Lo riporta calciomercato.com