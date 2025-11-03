Scegli la strada giusta | 200 studenti di Ladispoli e Cerveteri a scuola di legalità
Ladispoli, 2 novembre 2025 – #SceglilastradaGIUSTA è il filo conduttore che ha unito all’unisono i numerosi studenti degli istituti di Ladispoli e Cerveteri, che hanno partecipato alla giornata organizzata presso il Commissariato di P.S. Ladispoli, in occasione dell’appuntamento “Open day: a scuola di legalità”, inserito nell’ambito del progetto Scuole Sicure della Questura di Roma. Percorrendo un viaggio virtuale con la Polizia di Stato, i ragazzi hanno visitato insieme ai nostri poliziotti gli stand tematici che sono espressione di tutte le declinazioni dell’agire di polizia. Accompagnati dal personale della Polizia Stradale, della Scientifica, degli Artificieri, dei Cinofili, delle Fiamme Oro, del Reparto Mobile, del Reparto Volo, della Fluviale e dell’Ufficio Sanitario, presente con l’equipe specializzata ed il Camper della campagna “Questo non è amore”, i giovani studenti hanno potuto toccare con mano l’attività che quotidianamente la Polizia di Stato svolge a sostegno dei temi improntati al rispetto delle regole, che verranno affrontati nel corso dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
