Scappa al posto di blocco | inseguito finisce con la moto contro l' auto dei carabinieri
Si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco lungo la strada e ha intimato l'alt. Un 22enne alla guida di una moto però non si è fermato e, nel tentativo di eludere il controllo, ha proseguito la sua corsa e si è dato alla fuga. Tutto è accaduto nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Qui alla gelateria Gianni di Ponte San Nicolò, c’è un tavolino che ti aspetta… che fuori ci sia il sole o un cielo ballerino. Abbiamo anche qualche posto interno perfetto per chi arriva prima (o scappa da un temporale improvviso ?). E se poi esce il sole, i posti - facebook.com Vai su Facebook
Palau, scappa dal posto di blocco e getta la droga dal finestrino: raggiunto e arrestato - È scappato alla richiesta di fermarsi per un controllo di routine, con la fuga su una strada altamente trafficata in pieno centro a Palau. Scrive unionesarda.it
I poliziotti inseguono il figlio in moto e si presentano a casa, lei li aggredisce: mamma arrestata. Folle notte nel Salento - Il giovane è poi rientrato a casa spontaneamente ed stato denunciato a piede libero per resistenza a ... Come scrive msn.com