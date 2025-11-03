Scappa al posto di blocco | inseguito finisce con la moto contro l' auto dei carabinieri

3 nov 2025

Si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco lungo la strada e ha intimato l'alt. Un 22enne alla guida di una moto però non si è fermato e, nel tentativo di eludere il controllo, ha proseguito la sua corsa e si è dato alla fuga. Tutto è accaduto nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

