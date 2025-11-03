Scalia Sciacca supera al tie-break la Tonno Callipo Vibo Valentia
Una vittoria dal sapore speciale per la Scalia Sciacca, che nella quarta giornata del campionato di Serie B di pallavolo ha superato al tie-break la Tonno Callipo Vibo Valentia con il punteggio di 3-2 (25-13, 23-25, 29-27, 19-25, 15-13), al termine di una sfida combattutissima durata oltre due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
01.11.2025 (1899) SCIACCA - Serie B – Girone H: Scalia Volley Sciacca pronta alla sfida contro la capolista Tonno Callipo .Quarta giornata di campionato per la Scalia Volley Sciacca, che domenica 2 novembre alle ore 17 ospiterà al Palatenda “Nino Roccaz - facebook.com Vai su Facebook
La Raffaele Lamezia pronta alla sfida casalinga con la Scalia Volley Sciacca - X Vai su X
Scalia Sciacca torna a vincere: netto 3-0 sul campo del Lamezia - Prestazione di forza per la Scalia Volley Sciacca, che in Calabria supera il Lamezia per 3- Lo riporta teleradiosciacca.it