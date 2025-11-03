Scalia Sciacca supera al tie-break la Tonno Callipo Vibo Valentia

Una vittoria dal sapore speciale per la Scalia Sciacca, che nella quarta giornata del campionato di Serie B di pallavolo ha superato al tie-break la Tonno Callipo Vibo Valentia con il punteggio di 3-2 (25-13, 23-25, 29-27, 19-25, 15-13), al termine di una sfida combattutissima durata oltre due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

