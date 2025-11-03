Scalatori italiani dispersi in Nepal | l' allarme lanciato dal capo spedizione Valter Perlino il pinerolese tratto in salvo

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva accusato un malore e per questo, a differenza degli altri due scalatori italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, il capo spedizione Valter Perlino, originario di Pinerolo, era rimasto al Campo base, dove è stato recuperato e tratto in salvo in elicottero dopo aver lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

scalatori italiani dispersi nepalStefano Farronato e Alessandro Caputo, alpinisti dispersi in Nepal da sabato. Salvo un terzo italiano: «Aveva avuto un malore» - Stefano Farronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani, sono dispersi in Nepal dove stavano tentanto di scalare la montagna Panbari, alta 6. Secondo leggo.it

scalatori italiani dispersi nepalDue alpinisti italiani dispersi in Nepal: bloccati dalle forti nevicate, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. Segnala msn.com

scalatori italiani dispersi nepalAlpinisti italiani dispersi sull’Himalaya: ricerche in corso per Stefano Farronato e Alessandro Caputo sul Monte Panbari - I due scalatori, bloccati da giorni al Campo 1 a causa delle forti nevicate, non danno notizie dal 1° novembre. Come scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Scalatori Italiani Dispersi Nepal