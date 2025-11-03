Scalatori italiani dispersi in Nepal | l' allarme lanciato dal capo spedizione Valter Perlino il pinerolese tratto in salvo

Aveva accusato un malore e per questo, a differenza degli altri due scalatori italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, il capo spedizione Valter Perlino, originario di Pinerolo, era rimasto al Campo base, dove è stato recuperato e tratto in salvo in elicottero dopo aver lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

