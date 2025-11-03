Rabotti E adesso che cosa diranno, i moralisti a gettone, quelli che Sinner è un santo quando vince e un bersaglio gigantesco al quale mirare quando ha un passaggio a vuoto? Faranno un’altra piroetta per adularlo? Perché il meccanismo è abbastanza chiaro, si chiama luce riflessa, nel bene e nel male. Sul carro di Jannik i gradini sono frusti, c’è gente che sale e scende in continuazione, a seconda della direzione in cui tirano il vento e le onde della popolarità. Liberi tutti di criticarlo, per carità. E liberissimi anche di non abboccare sulla sponda opposta alla macchina del miele, quella che sui social da un po’ di tempo a questa parte sta lanciando fake news tutte pro Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Scacco alle critiche. Troppo facile essere tifosi solo se vince