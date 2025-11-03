Si è oggi completato il quadro dei qualificati per il 2° turno della World Cup 2025, che sta riunendo gran parte del mondo degli scacchi a Goa, in India. Erano 40 i giocatori impegnati, per complessive 20 scacchiere da utilizzare al Resort Rio, sede di gioco davvero fascinosa sita nell’ex territorio portoghese che oggi ha uno degli status più particolari dell’intera India (nonché una storia a suo modo diversa da buona parte del resto del Paese). Tra i risultati da segnalare, ce n’è indubbiamente uno che ha destato fortissimo interesse nei media scacchistici: la vittoria di Faustino Oro su Ante Brkic per 5-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scacchi: anche il prodigio 12enne argentino Faustino Oro al 2° turno della World Cup. Attesa per Lodici-Niemann