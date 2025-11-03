Sba rimandata la prima vittoria in trasferta | a La Spezia i liguri conquistano i due punti

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Tecnico BM Arezzo è costretto a rimandare ancora la prima vittoria in trasferta della stagione. Al PalaSprint di La Spezia gli amaranto giocano una gara dai due volti e cadono sul parquet della formazione ligure, restando a quota due punti dopo le prime sei partite di campionato.La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

