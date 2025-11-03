Savona insegnante ligure indagato per pedopornografia nel suo computer trovati più di ventimila file

L'indagine condotta dalla polizia postale di Torino ha interessato diverse province italiane. Il docente, a piede libero, al momento non risulta sospeso dal servizio Un insegnante ligure è indagato nell’ambito della vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dalla Polizia Post. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

