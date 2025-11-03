Sassuolo-Genoa le pagelle | Malinovskyi corsa e talento 7,5 Muric pochi riflessi 5,5

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berardi pareggia d'astuzia ma non basta, dall'altro lato Messias senza guizzi, ma si danna come pochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sassuolo genoa le pagelle malinovskyi corsa e talento 75 muric pochi riflessi 55

© Gazzetta.it - Sassuolo-Genoa, le pagelle: Malinovskyi corsa e talento (7,5). Muric, pochi riflessi (5,5)

