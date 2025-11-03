Sassuolo-Genoa 1-2 pagelle | Malinovskyi chirurgico Ostigard provvidenziale

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa rinasce dalle sue ceneri e vince la prima partita in campionato grazie al colpo di testa al 93' di Ostigard. I rossoblu reagiscono con orgoglio all'esonero di Vieira, vanno prima in vantaggio con Malinovskyi, poi vengono ripresi da Berardi ma nel finale trovano il guizzo giusto per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

