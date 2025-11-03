Sassuolo-Genoa 1-2 pagelle | Malinovskyi chirurgico Ostigard provvidenziale
Il Genoa rinasce dalle sue ceneri e vince la prima partita in campionato grazie al colpo di testa al 93' di Ostigard. I rossoblu reagiscono con orgoglio all'esonero di Vieira, vanno prima in vantaggio con Malinovskyi, poi vengono ripresi da Berardi ma nel finale trovano il guizzo giusto per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Le parole di Mister Grosso e Sebastian Walukiewicz al termine di #SassuoloGenoa ? #ForzaSasol - X Vai su X
SERIE A I Il Genoa batte il Sassuolo 2-1 a Reggio Emilia. Al vantaggio dei liguri con Malinovskyi al 18' replica Berardi al 47, poi il gol della vittoria al 90'+3 di Ostigard per il grifone CRONACA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/11/ - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo – Genoa 1-2 cronaca e highlights: Ostigard fa impazzire Criscito! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Malinovskyi sblocca, Berardi para ma al 93’ la decide il difensore per i rossoblu. Da generationsport.it
Colpo Genoa in casa del Sassuolo: Berardi risponde a Malinovskyi, decide Ostigard. I liguri respirano - Al Mapei è andato in scena il penultimo match della 10ª giornata di Serie A: Criscito e Murgita debuttano con una vittoria pesantissima, in attesa del nuovo allenatore ... corrieredellosport.it scrive
Grosso dopo Sassuolo-Genoa 1-2: Abbiamo pagato le nostre leggerezze. Serve più attenzione nei momenti decisivi” - C’è grande delusione nelle parole di Fabio Grosso dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Genoa per 1- Si legge su canalesassuolo.it