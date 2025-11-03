Sassuolo-Genoa 1-2 Ostigard all' ultimo secondo regala la prima vittoria al Grifone
Reggio Emilia, 3 novembre 2025 - Il Genoa ha conquistato la sua prima vittoria in Serie A all'ultimo respiro. La squadra oggi allenata da Domenico Criscito, dopo l'esonero di Patrick Vieira, si è imposta per 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nel corso del primo dei due posticipi del lunedì di Serie A, è stato Leo Ostigard al 93' a regalare i tre punti ai liguri, al termine di un match molto equilibrato. Il Grifone era passato in vantaggio al 18' grazie ad un gol di Malinovskyi, a cui aveva risposto Berardi in apertura di secondo tempo. La zampata finale permette ai rossoblù di far respirare la classifica e di lasciare l'ultimo posto, mentre i neroverdi restano fermi a quota 13 punti all'undicesimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
