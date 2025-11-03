Sassuolo c’è il Genoa sotto assedio

E’ un Genoa sotto assedio quello che plana al Mapei Stadium. Tre punti in nove gare lo relegano all’ultimo posto in classifica, le ‘scosse’ settimanali – con gli addii del ds Ottolini e del tecnico Vieira – lo hanno affidato a Criscito e Murgita e l’idea è che quella del Mapei Stadium sia una gara che vale moltissimo per i rossoblu. Vale altrettanto, però, per il Sassuolo, che se vince si piazza ridosso della zona che vale l’Europa e si toglie di dosso i panni della neopromossa ambiziosa ma per indossare quella di realtà che si consolida gara dopo gara. Sta benissimo il Sassuolo, che da settembre ad oggi viaggia con un passo da Europa (negli ultimi due mesi 1,8 punti a gara) mentre il Genoa arranca, non ha ancora vinto e segna meno di mezzo gol a partita: dal punto di vista di numeri e momenti non c’è gara, insomma, ma le statistiche, quando il pallone rotola, valgono zero, ed ecco che la gara del Sassuolo di oggi somiglia, più che all’ennesima prova di maturità, ad una trappola che il Sassuolo dovrà fare in modo di schivare, se vuole davvero ‘sdoganarsi’ ad alto livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

