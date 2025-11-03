Sassi scagliati contro un autobus finestrino distrutto
Lancio di sassi contro un autobus, danneggiato un finestrino laterale. I fatti sono accaduti nella serata di domenica 2 novembre. Sul posto, in via Luigi Candoni, sono intervenuti i carabinieri.Sassi contro un autobusSecondo quanto appreso, il mezzo - all'improvviso - è stato colpito pietre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
