Sassetti-Peruzzi via all’occupazione soft | stop alle lezioni e attività solo di giorno contro i raid notturni

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 novembre 2025 – Occupazione soft, solo di giorno, per scongiurare il rischio di raid notturni da parte di esterni. All’Iis Sassetti-Peruzzi ha prevalso la ragionevolezza. Da stamani nella scuola di Novoli le lezioni sono bloccate. E’ occupato l’edificio al civico 50, mentre nell’altro prosegue normalmente il lavoro degli uffici.  L’intenzione è quella di andare avanti per tutta la settimana. La decisione di procedere con una protesta più moderata arriva dopo ben due tentativi di occupazione falliti nelle notti tra il 19 e il 20 ottobre e tra il 27 e il 28. Proprio queste esperienze – e soprattutto quanto accaduto in altre scuole, come Russell Newton e Meucci, colpite da incursioni vandaliche esterne – hanno spinto una parte degli studenti a rifiutare il rischio di blitz notturni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sassetti peruzzi via all8217occupazione soft stop alle lezioni e attivit224 solo di giorno contro i raid notturni

© Lanazione.it - Sassetti-Peruzzi, via all’occupazione soft: stop alle lezioni e attività solo di giorno contro i raid notturni

News recenti che potrebbero piacerti

Firenze, molotov rudimentale al Sassetti Peruzzi: la scientifica indaga sulle impronte - Peruzzi in via San Donato a Firenze è stata avvertita forte ieri mattina — 12 febbraio, poco prima delle 11 — in più punti della scuola, compresa la palestra. Da corrierefiorentino.corriere.it

Sassetti-Peruzzi: "Qui tre casi di identità alias" - "Siamo stati i primi su Firenze a regolamentarla" dice il preside, Osvaldo Di Cuffa. Lo riporta lanazione.it

Istituto Sassetti-Peruzzi, e lavori già al terzo anno - Ci si può presentare con una qualifica per lavorare a un centro di bellezza dopo il terzo anno, incassare un riconoscimento di “tecnico” al quarto oppure arrivare alla maturità al quinto anno al ... Da corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sassetti Peruzzi Via All8217occupazione