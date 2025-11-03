Sassetti-Peruzzi via all’occupazione soft | stop alle lezioni e attività solo di giorno contro i raid notturni

Firenze, 3 novembre 2025 – Occupazione soft, solo di giorno, per scongiurare il rischio di raid notturni da parte di esterni. All’Iis Sassetti-Peruzzi ha prevalso la ragionevolezza. Da stamani nella scuola di Novoli le lezioni sono bloccate. E’ occupato l’edificio al civico 50, mentre nell’altro prosegue normalmente il lavoro degli uffici. L’intenzione è quella di andare avanti per tutta la settimana. La decisione di procedere con una protesta più moderata arriva dopo ben due tentativi di occupazione falliti nelle notti tra il 19 e il 20 ottobre e tra il 27 e il 28. Proprio queste esperienze – e soprattutto quanto accaduto in altre scuole, come Russell Newton e Meucci, colpite da incursioni vandaliche esterne – hanno spinto una parte degli studenti a rifiutare il rischio di blitz notturni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

