Pioggia battente, fari che fendono il buio, sirene che rimbalzano sui capannoni vuoti. Quando il deflusso sembrava avviato, la pressione è salita all’improvviso: una sassaiola contro la polizia, qualche mezzo che prova ad avanzare, cariche di alleggerimento e lacrimogeni per respingere il gruppo più agitato. Una parte dei presenti è stata fermata per accertamenti, altri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sassaiola e cariche sotto la pioggia: esplode la tensione al maxi rave nell’ex Bugatti