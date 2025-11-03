Saranno le bici a cambiare le città non l’auto elettrica
Nelle maggiori città del mondo stanno aumentando sensibilmente le persone che usano le bici per spostarsi. Nonostante l’insofferenza degli automobilisti e le paure dei pedoni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Con i 106 mila euro ottenuti dal ministero dello sport saranno realizzate nuove infrastrutture ma anche eventi e corsi nelle #scuole. Roveda (#UsLegnanese1913): «Sulla #mobilità serve un cambio di mentalità» #Legnano #bici - facebook.com Vai su Facebook