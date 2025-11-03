Sarah Toscano | Agli odiatori social ho detto ‘datevi una calmata’ Le critiche sul corpo toccano fragilità sconosciute

Milano – Passeggia sul red carpet di una popolarità agrodolce la Sarah Toscano di “Met Gala”, primo album di una carriera nata davanti alle telecamere di “Amici” che, dopo averla portata a Sanremo, prosegue senza dribblare qualche momento di languore. Quello affiorato, ad esempio, in estate davanti all’invadenza dei social media nonostante l’idea di pubblicare un album focalizzato su un mondo “che brilla tanto” come quello delle fashion icons di cui la cantante vigevanese, parla pure nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile su sito web e social del nostro giornale. Con due genitori appassionati di pianoforte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sarah Toscano: “Agli odiatori social ho detto ‘datevi una calmata’. Le critiche sul corpo toccano fragilità sconosciute”

