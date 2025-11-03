Sara e Marco morti in bicicletta a Senigallia l' investitore vuole patteggiare

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Coppia morta in bicicletta a Senigallia, l'investitore chiede di patteggiare. La richiesta del rito alternativo è stata presentata questa mattina dal difensore del 19enne di Cagli, l'avvocato Chiara Gasparini, che il 13 agosto del 2024 travolse e uccise moglie e marito lungo la statale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

