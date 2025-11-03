Sapori colori e tradizioni | a Piossasco è Festa d' Autunno tra polenta concia e trattori d' epoca

Un caleidoscopio di eventi, stand, intrattenimenti, laboratori e musica: tutto questo e molto altro domenica 9 novembre a Piossasco nella Festa d’Autunno, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e con il sostegno dei commercianti e delle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ricco di colori, sapori e aromi, il pollo al curry conquista sempre tutti! Trovate il testo ricetta qui https://ricette.giallozafferano.it/Pollo-al-curry.html - facebook.com Vai su Facebook

Colori, sapori e icone della Liguria vi aspettano allo stand della Regione al TTG Travel Experience, uno degli appuntamenti principali del calendario del mercato turistico internazionale, in programma alla Fiera di Rimini sino al 10 ottobre - X Vai su X

“Arte e Sapori”, a Schilpario tra profumi, colori e tradizioni - L’appuntamento e per le vie del paese per una giornata tra profumi, colori e tradizioni locali: mercatini di ... Come scrive bergamonews.it

Tradizione e stagionalità: il valore del tempo e dei sapori autentici - Ottobre è il mese della transizione, in cui l’aria si fa più fresca e i colori si accendono di tonalità calde e avvolgenti. Segnala sciscianonotizie.it

Tradizioni e sapori con FestinVal 2024 - Doppio appuntamento, questo weekend e il prossimo con la tradizionale fiera di fine estate a San Piero in Bagno: ci saranno prodotti tipici di ogni genere. Come scrive ilrestodelcarlino.it