Sant’Angelo Muxaro celebra i suoi eroi | civica benemerenza a carabinieri cittadini e associazioni
“Abbiamo reso omaggio a cittadini, associazioni e forze dell’ordine che, con il loro impegno, la loro dedizione e il loro coraggio, rappresentano i valori più autentici di Sant’Angelo Muxaro”. Così il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, a proposito della consegna della civica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
