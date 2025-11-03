Sant’Angelo Muxaro celebra i suoi eroi | civica benemerenza a carabinieri cittadini e associazioni

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo reso omaggio a cittadini, associazioni e forze dell’ordine che, con il loro impegno, la loro dedizione e il loro coraggio, rappresentano i valori più autentici di SantAngelo Muxaro”. Così il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, a proposito della consegna della civica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

