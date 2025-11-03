Sant’Agostino senza reti Poche emozioni e un pari
sant’agostino 0 FUTBALL CAVA RONCO 0: Costantino, Sarti, Anostini, Ascanelli, Roda, Fedozzi, Pierfederici, Lenzi, Vanzini, Lisanti, Frignani. A disposizione: Sotto, Fiore, Ribello, Guazzarini, Tassinari, Gambertini, Pinca, Zuppa, Bevelacqua. All: Biagi FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Pascucci, Bergamaschi, Melandri, Sango, Magnani, Garavini, Delvecchio, Guiebre, Stucchi, Farabegoli. A disposizione: Alpi, Martoni, Salomone, Casadei, Raggi, Medri, Franchini, Ferrari, Damiano. All: Mordini Arbitro: Galli della sezione di Mestre Il Sant’Agostino non sfonda e finisce in parità con il Futball Cava Ronco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Complesso Sant'Agostino di Fabriano, l'affondo di Sorci - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Agostino senza reti. Poche emozioni e un pari - FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Pascucci, Bergamaschi, Melandri, Sango, Magnani, Garavini, Delvecchio, Guiebre, Stucchi, Farabegoli. Scrive msn.com