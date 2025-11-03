Inter News 24 Le parole di Fabiano Santacroce, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, è intervenuto a OttoChannel durante la trasmissione Salotto Azzurro per commentare l’episodio da moviola che ha suscitato diverse polemiche nella sfida tra Hellas Verona e Inter. Santacroce ha analizzato il controverso episodio, offrendo il suo punto di vista sulla decisione arbitrale e sulle reazioni che ne sono seguite. IL GIALLO A BISSECK – Per me quello è rosso tutta la vita e davvero non capisco come sia stata presa la decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Santacroce: «Bisseck? È un rosso clamoroso non dato all’Inter, vi spiego perché»