Santacroce | Bisseck? È un rosso clamoroso non dato all’Inter vi spiego perché
Inter News 24 Le parole di Fabiano Santacroce, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, è intervenuto a OttoChannel durante la trasmissione Salotto Azzurro per commentare l’episodio da moviola che ha suscitato diverse polemiche nella sfida tra Hellas Verona e Inter. Santacroce ha analizzato il controverso episodio, offrendo il suo punto di vista sulla decisione arbitrale e sulle reazioni che ne sono seguite. IL GIALLO A BISSECK – Per me quello è rosso tutta la vita e davvero non capisco come sia stata presa la decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'OPINIONE - Santacroce: "Verona-Inter? Netto il cartellino rosso per Bisseck, è incredibile" - X Vai su X
Santacroce: "Neanche con la moto Sucic prendeva l'attaccante, Bisseck da rosso!" - Questo il pensiero di Fabiano Santacroce, ex calciatore azzurro, che analizza l'episodio ... Segnala tuttonapoli.net
TWEET - Mancato rosso a Bisseck, Alvino: "Si decreta la fine del campionato italiano di Serie A" - Il giornalista Carlo Alvino posta sul proprio account X il fermo immagine del fallo di Bisseck su Giovane in Verona- napolimagazine.com scrive
Rocchi e le polemiche: "Bisseck da rigore. Gimenez da rosso, serve uniformità" - 1 è considerato corretto ma trae tutti in inganno l’azione dell’Assistente- Scrive gazzetta.it