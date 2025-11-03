Santa Caterina in moto la macchina della fiera | in arrivo 200 espositori

Fiera di Santa Caterina numero 241, arrembaggio alla pole position. E come ogni anno sono oltre 200 gli ambulanti, in arrivo da tutta la regione, che presenzieranno alla storica sagra gorgonzolese, una delle più antiche e amate della zona. La parte del leone, naturalmente, all’agroalimentare e alla produzione locale ma non mancheranno abbigliamento, prodotti tipici, artigianato e arte, prodotti etnici. La graduatoria definitiva degli ambulanti è chiusa da qualche giorno e pubblicata sul sito del Comune. Le assegnazioni sono state decise sulla base di criteri, il primo quello dell’anzianità: molti espositori sono ormai presenze abituali e attese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

