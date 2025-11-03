Sanremo Giovani rivelati i nomi dei 24 cantanti in gara
Sono stati selezionati i 24 protagonisti che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta . 🔗 Leggi su 2anews.it
