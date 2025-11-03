Sanità Verlicchi La Pigna | Investimenti insufficienti per l' ospedale così Ravenna è stata sacrificata
Duro attacco de La Pigna al Pd ravennate e al presidente della Regione Michele de Pascale, sul fronte della sanità. "Per scelta politica del Presidente della Regione Michele de Pascale e del Partito Democratico, la nostra città è diventata il fanalino di coda della sanità romagnola", dichiara la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Verlicchi, lista civica La Pigna: "Qui serve una terapia d’urto . I lidi sono abbandonati da anni" - DonatI Un nuovo Museo internazionale del Mosaico, una rete di piste ciclabili per collegare città, forese e lidi, ma anche un piano di interventi pubblici per ricucire le ferite lasciate sul ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Verlicchi (La Pigna), si impegna a rimuovere gli autovelox: "non necessari o illegali" - La candidata sindaco de “La Pigna” Veronica Verlicchi alle prossime elezioni comunali ha accettato quale punto programmatico la proposta dell’Associazione... Segnala ilrestodelcarlino.it