Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “I dati presentati oggi da Fondazione Gimbe parlano chiaro: la crescita dei fondi alla sanità è solo apparente, in realtà perde in 4 anni l'equivalente dell'intera manovra. Rispetto al livello di finanziamento sul Pil del 2022 la sanità perde 17,5 miliardi tra il 2023 e il 2026. Altro che più risorse: siamo di fronte a una medicina amara che colpisce cittadini e Regioni, con più liste d'attesa, più spesa privata e meno diritti”. Lo ha dichiarato Elly Schlein, commentando i dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe nel corso dell'audizione alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Sanità: Schlein, 'dati Gimbe confermano risorse insufficienti'**