Sanità l’allarme dell’UDC Puglia | Sostituire gli infermieri nelle RSA è un errore che pagheranno i pazienti

Il commissario regionale dell'UDC e candidato al Consiglio regionale della Puglia, on. Gianfranco Chiarelli, e il responsabile del Dipartimento Sanità dell'UDC Puglia, Emiliano Messina, intervengono congiuntamente sulla deliberazione della Giunta regionale che prevede la possibilità di sostituire fino al 50% degli infermieri con operatori socio-sanitari (OSS) nelle RSA, per l'assistenza ai pazienti autosufficienti. Emiliano Messina denuncia con forza il rischio connesso a questa decisione: «La deliberazione approvata dalla Regione Puglia rappresenta un grave arretramento nella qualità dell'assistenza sanitaria e mette a repentaglio la sicurezza dei pazienti.

