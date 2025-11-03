Sanità in Calabria partito l' iter per la fine del commissariamento | l' annuncio del ministro Schillaci

Reggiotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad annunciarlo, secondo quanto riportato da Ansa, è il ministro della salute Orazio Schillaci lo scorso 1 novembre in occasione di una sua visita in Calabria. Rispondendo ai giornalisti il ministro ha dichiarato: "È stato avviato l'iter per l'uscita della Calabria dal commissariamento della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

