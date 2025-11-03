Sanità e sviluppo il caso emiliano fa scuola
LA SANITÀ come esigenza prioritaria dei cittadini ed elemento fondamentale dell’attrattività e della competitività di un territorio. Da questa consapevolezza nasce l’evento "Eccellenze in sanità – innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna" che si terrà mercoledì 5 novembre a Bologna nell’aula Marco Biagi de il Resto del Carlino (accrediti dalle 10, inizio lavori alle 10,30). Del resto, l’Emilia-Romagna è da sempre riconosciuta come una delle regioni leader in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, innovazione nella ricerca e capacità di integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Calabria al centro del governo Meloni tra sanità e sviluppo leggi qui articolo - facebook.com Vai su Facebook
Puglia, caso Dell'Olio-Emiliano, la destra attacca: come la vicenda Sangiuliano-Boccia - Destra all'attacco: "Le perbeniste di sinistra tacciono" Nella Regione Puglia scoppia un nuovo caso che la destra definisce "come quello ... Come scrive affaritaliani.it
Caso Puglia, la Commissione Antimafia sconvoca la seduta del 2 maggio. Emiliano: “Andrò dopo il voto di fiducia” - La data dell’audizione del presidente della Puglia, Michele Emiliano, in Commissione Antimafia sarà tra il 10 e il 30 maggio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Emiliano ha dubbi sulle primarie: i timori Dem per il caso-Sandrino - Emiliano ha tenuto con sé fino a sera, ieri, i tre aspiranti Dem alla candidatura come sindaco di Bari. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it