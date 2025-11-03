LA SANITÀ come esigenza prioritaria dei cittadini ed elemento fondamentale dell’attrattività e della competitività di un territorio. Da questa consapevolezza nasce l’evento "Eccellenze in sanità – innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna" che si terrà mercoledì 5 novembre a Bologna nell’aula Marco Biagi de il Resto del Carlino (accrediti dalle 10, inizio lavori alle 10,30). Del resto, l’Emilia-Romagna è da sempre riconosciuta come una delle regioni leader in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, innovazione nella ricerca e capacità di integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanità e sviluppo, il caso emiliano fa scuola