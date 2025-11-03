Sanità disagi per accettazione ed esecuzione prelievi | Criticità informatiche in risoluzione

Pisatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Azienda Usl Toscana nord ovest "si scusa con i cittadini per i disagi che in questi giorni si sono verificati nelle fasi di accettazione e di esecuzione dei prelievi negli ambiti di Livorno e Pisa, a causa di criticità informatiche verificatesi a livello regionale e nazionale"."Le problematiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Disagi Accettazione Esecuzione