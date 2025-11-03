Sangue sulla movida sedicenne ferito a colpi di pistola fuori da un locale di Agnano

Teleclubitalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sangue sulla movida. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco alle gambe nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, a Napoli, nella zona di Agnano, in via Scarfoglio. Il giovane si trovava con un gruppo di amici all’esterno di un locale molto frequentato del quartiere occidentale, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

sangue sulla movida sedicenne ferito a colpi di pistola fuori da un locale di agnano

© Teleclubitalia.it - Sangue sulla movida, sedicenne ferito a colpi di pistola fuori da un locale di Agnano

