Sangue sulla movida sedicenne ferito a colpi di pistola fuori da un locale di Agnano

Sangue sulla movida. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco alle gambe nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, a Napoli, nella zona di Agnano, in via Scarfoglio. Il giovane si trovava con un gruppo di amici all'esterno di un locale molto frequentato del quartiere occidentale.

