sangue in strada si ferisce da solo nella notte brava

FOLIGNO Sangue in strada, anche in quantità piuttosto copiosa. Un risveglio, nel centro storico di Foligno, che ha destato più di una preoccupazione. La constatazione di varie macchie di sangue tra piazza della Repubblica e il quadrivio ha fatto temere una violenta lite scoppiata nella notte e conclusasi con il ferimento di qualcuno dei coinvolti. Una ipotesi che, con il passare del tempo, sembrerebbe essere esclusa. Nella notte tra sabato e domenica ci sarebbe stato sì un ferito, ma non perché coinvolto in una lite o in una rissa. Il ferimento sarebbe da ricondurre a un atto autolesionista. Un uomo, per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe ferito da solo, provocando una copiosa uscita di sangue, le cui tracce sono state scoperte all’indomani mattina da più cittadini che si sono trovati a passare nella zona centralissima della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it