San Siro Inter nerazzurri e Milan prendono tempo | le ragioni dello slittamento del rogito

Inter News 24 per la cessione dello stadio ai due club. La complessa vicenda della cessione dello stadio San Siro entra nella sua settimana più calda e decisiva. Come titola in modo perentorio l’edizione milanese del Corriere della Sera: «Rogito di San Siro: ultima settimana prima del vincolo». Manca infatti esattamente una settimana al 10 novembre, data cruciale in cui scatterà il vincolo di tutela sul secondo anello dello stadio Meazza. Se l’atto notarile per il passaggio di proprietà non verrà firmato prima di quel termine, l’impianto non potrà più essere demolito, bloccando di fatto l’intero progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, nerazzurri e Milan prendono tempo: le ragioni dello slittamento del rogito

